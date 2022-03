Durante o fim-de-semana prolongado 17 pessoas perderam a vida nas estradas de Luanda e 31 ficaram gravemente feridas, de acordo com a informação divulgada hoje pelo Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN). No total foram contabilizados 31 acidentes e danos materiais avaliados em mais de 11 milhões de Kwanzas.

Neste período, a Polícia Nacional procedeu à apreensão de nove armas de fogo, drogas e à recuperação de várias viaturas, bem como à detenção de 238 cidadãos suspeitos pela prática de crimes de natureza diversa, entre os quais "90 automobilistas pela presumível autoria dos crimes de condução em estado de embriaguez, condução sem habilitação e corrupção activa".

"Os automobilistas foram dispensados mediante termo de identidade e residência e foram notificados a apresentar-se ao tribunal nas primeiras horas desta quarta-feira, 09", avançou ao Novo Jornal o superintendente Nestor Goubel, porta-voz da corporação em Luanda.

No mesmo período foram apreendidas três viaturas e 52 motorizadas e aplicadas 468 multas por diversas infracções ao Código de Estrada.

Nos dois fins-de-semana prolongados, Luanda somou 27 mortos, 51 feridos em 70 acidentes rodoviários.

No que diz respeito aos crimes violentos, Nestor Goubel salientou que os efectivos da PN detiveram sete cidadãos nacionais acusados de 10 crimes sexuais, ocorridos nos municípios do Icolo e Bengo, Cacuaco, Cazenga, Luanda, Belas, Viana e Kilamba Kiaxe, que, entretanto, "lesaram 11 vítimas, das quais, cinco são menores", descreveu, sublinhando que diligências estão em curso para se identificar e deter os suspeitos em fuga.

"Detivemos também, no mesmo período, um homem de 42 anos, suspeito do crime de rapto no município de Cacuaco, bairro Nova Urbanização, em que foi vítima uma menor de sete anos, quando esta circulava na via pública", disse.

A direcção do Comando Provincial de Luanda apelou aos cidadãos e às empresas no sentido de solicitarem apoio policial a custo zero "sempre que pretenderem movimentar avultadas somas monetárias, ou então contratarem empresas de segurança privada especializadas para o efeito".

O serviço de emergência policial Terminal 113 registou 615 solicitações de intervenção policial.