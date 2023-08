Dois homens de 56 e 62 anos foram apanhados pelo Serviço de Investigação criminal (SIC) quando tentavam falsificar 100 mil dólares norte-americanos, no distrito urbano do Palanca, município do Kilamba Kiaxi, em Luanda.

Os dados foram avançados pelo director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, superintendente-chefe Manuel Halaiwa, que salientou que os indivíduos serão apresentados esta quarta-feira, na sede do SIC, em Cacuaco.

De acordo com o porta-voz geral do SIC, este grupo não é apenas composto por dois elementos, suspeitando-se que os demais membros tenham fugido após a presença dos oficiais do SIC no local.

Em posse dos acusados foram encontradas várias películas que já estavam prontas para imprimir 100 mil dólares norte-americanos falsos.