Com a desconfiança de que a pequena Yohara não era sua filha, um homem de nacionalidade guineense está a ser acusado de espancar a bebé de sete meses até à morte.

O homem, de 25 anos, que manteve um caso amoroso com uma angolana, foi detido esta semana pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), em Luanda, e vai responder pelo crime de homicídio qualificado.

O crime ocorreu no distrito urbano da Maianga, quando a mãe da menor a levou ao estabelecimento comercial do pai, no sentido de ele cuidar da bebé durante o dia, enquanto ela se ausentava para resolver uma situação pessoal, conta o SIC-Luanda.

O pai, que havia rejeitado a paternidade, alegando que esta não era sua filha, aceitou ficar com a criança, mas já com o plano traçado de matá-la, na ausência da mãe, livrando-se da paternidade.

Depois de ter assassinado a criança, colocou o corpo no interior de um saco e depositou o cadáver num contentor de lixo.

No dia seguinte, por volta das 08H00, a mulher dirigiu-se à casa do acusado para ir buscar a pequena, mas o homem informou-a que "a bebé estava desaparecida".

Em declarações às autoridades, a mulher disse que quando questionou o ex-namorado sobre o paradeiro da criança, ele, de respondeu modo arrogante.

Pouco depois surgiu uma vizinha informando que foi encontrado um cadáver de uma bebé no contentor de um caixote de lixo do bairro. A mãe dirigiu-se até ao local e constatou que se tratava da sua filha. O suspeito fugiu.

Após uma denúncia feita pela mulher, o SIC localizou o homem e deteve-o de imediato, garantindo que será encaminhado para o juiz de garantia.