Cinco cidadãos, entre os 19 e os 59 anos, foram condenados ao pagamento de 60 dias de multa, no valor de 396 mil kwanzas cada, pelo Tribunal de Comarca de Cacuaco, por ensacarem mais de 10.000 kg de arroz já deteriorado, adquirido numa loja. O objectivo era comercializar os sacos de arroz de 25 quilogramas no mercado do Luvo, na província do Zaire, soube o Novo Jornal.

Os cidadãos foram condenados pelo crime de falsificação de substâncias alimentares, após serem detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), na semana passada, no interior de uma residência, no bairro dos Pescadores, no distrito urbano de Cacuaco.

Segundo o SIC-Luanda, o arroz foi embalado em sacos da marca "tio Lucas", para fazer de conta que o produto era genuíno de uma empresa conhecida.

Os acusados procediam ao embalamento do arroz, utilizando para o efeito peneiras, baldes, rolos de linha para costura e sacos de serapilheira.

Ao tribunal, os condenados asseguraram que trabalhavam a mando de uma cidadã, a suposta proprietária da mercadoria, que está em fuga, mas que a intenção era comercializar o produto no mercado do Luvo, na província do Zaire.

O juiz de garantia ainda os advertiu para não voltarem a cometer crimes pela ganância do lucro fácil, sob pena de, no próximo erro, ficarem privados da liberdade.

Segundo o juiz, a versão dos arguidos de que praticaram tais crimes para o "ganha-pão" das famílias, não colhe.

Fontes do SIC-Luanda asseguraram ao Novo Jornal que investigações prosseguem para a captura da mulher foragida, apontada como proprietária do produto estragado.

O tribunal ordenou a queima do produto deteriorado, apreendido em flagrante aos cinco cidadãos, dos quais duas mulheres.