Em Luanda, os títulos de transporte vão ser emitidos nas Escolas n.º 4072 (Instituto Politécnico de Cacuaco), Escola n.º 3119 (Instituto Técnico de Saúde do Kalawenda), no município do Cazenga, Escola n.º 5143 (Vida Pacífica), no município de Viana e Escola Juventude em Luta, no município de Luanda.

O passe social vai ser atribuído a estudantes do Ensino Público com idades entre os 6 e os 15 anos, matriculados até à 9° classe.

Com o cartão de transporte, o estudante terá direito a 60 viagens gratuitas mensais, no trajecto de casa para a escola e vice-versa. Para outras deslocações, os estudantes deverão carregar o passe regular com crédito suficiente para essas viagens, podendo usar o mesmo cartão (GiraMais) para o efeito.

Os passes sociais vão custar 4.500 Kz - 2.500 Kz para a compra do cartão e mais 2.000 Kz para activação no sistema nacional de bilhética. Os cartões são renovados de três em três meses, e cada renovação custa 2500 Kz.