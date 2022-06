Um jovem com cerca de 20 anos foi encontrado carbonizado durante a manhã desta segunda-feira, 6, na rua zero, bairro Palanca, adjacente ao campo do Polivalente, no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda. A vítima, um assaltante, segundo apurou o Novo Jornal, morreu na sequência de uma tentativa falhada de assalto, no interior de uma habitação.

O jovem, antes de ser queimado, de acordo com testemunhas, estava na companhia de dois amigos que se colocaram em fuga para o Ana Ngola, famoso "bairro sujo", entre a zona da FTU e o Cemitério da Santa Ana.

O alerta às autoridades foi dado por volta das 6:20 desta segunda-feira.

Esta é a terceira morte na mesma zona em circunstâncias idênticas.

O Novo Jornal apurou no local do crime, junto dos peritos do SIC-Luanda, que estiveram a fazer as perícias criminais, que o jovem possuía antecedentes criminais e fazia parte de dois gangues de marginais, no bairro do Ana Ngola, uma zona muito "violenta" que faz fronteira com os bairros Palanca e Popular, e Tala Hadi, município de Viana.

A vítima "foi apanhada quando tentava assaltar uma habitação na companhia de outros dois elementos, que, entretanto, estão em fuga", descreveu uma fonte do SIC-Luanda, sublinhando que o homem foi espancado e depois queimado.

No perímetro, efectivos do SIC-Luanda e da Polícia Nacional (PN) deram início a diligências para capturar os elementos envolvidos nesta prática de crime.

O Novo Jornal, sabe que para além desta mortes, na zona têm ocorrido disputas de grupos de marginais, entre o bairro do Ana Ngola e o Palanca, nas travessas que ligam a vala de drenagem entre as ruas Zero, A, B, C, D e E do Palanca, com armas de fogo, catanas, paus, ferros, facas, sabres e bastões, criando o pânico entre os moradores daquela zona.