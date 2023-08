Uma criança de quatro anos morreu esta semana no distrito urbano do Zango 0, no município de Viana, em Luanda, após ser atacada por um touro de aproximadamente uma tonelada, soube o Novo Jornal junto da família.

O facto ocorreu na conhecida zona do "Bom jardim", também chamada zona dos bois, quando a pequena, na companhia de uma irmã mais velha, brincava numa "mandioqueira" no quintal de casa, quando foi surpreendida pelo touro.

Segundo a família, de camponeses, a pequena encontrou a morte na terça-feira, 22, desta semana, após ser pisada pelo animal que, segundo contam, pesa aproximadamente uma tonelada.

Os vizinhos contam que as crianças brincavam no quintal de casa quando de repente o touro, que já tem circulado pelo bairro, invadiu o quintal e pisou a criança.

Conforme os vizinhos, o animal passeava inumeras vezes pela zona sem acompanhamento de pastores da quinta a que pertence.

Preocupados, os vizinhos, asseguram que não é a primeira vez que o touro invade um quintal na zona e pedem que o animal seja abatido visto que é um perigo para os habitantes.

Os moradores salientaram que o animal tem circulado sozinho na zona e pela sua grandeza é assustador.

"Nós as mães vendemos, não passamos o dia em casa, com essa situação ficamos preocupadas com as nossas crianças. O proprietário do touro para além de assumir o óbito e assumir as suas responsabilidade legais, tem que sacrificar o animal por ser um perigo", descreveu Palmira Bastos, uma moradora.

A Polícia Nacional, assim como o Serviço de Investigação Criminal (SIC), em Viana, disseram ao Novo Jornal ter conhecimento da situação e salientam que trabalham para esclarecer a real situação.