Os pescadores enaltecem o reforço do patrulhamento no mar e querem que a mesma operação seja constante, para evitar os assaltos.

Antes do início da operação, muitos pescadores recusavam-se a ir para o mar por falta de segurança, uma situação que complicava a vida de quem tem o seu ganha-pão na comercialização do peixe.

A Polícia Nacional, na voz do seu porta-voz, o director-adjunto de comunicação institucional e imprensa, subcomissário Mateus de Lemos Rodrigues, garante tranquilidade aos pescadores e pede-lhes que retomem as suas actividades de forma regular e sossegada.

Segundo Mateus Rodrigues, a Polícia tomou a peito a situação e garante a segurança e tranquilidade no mar aos pescadores.

O porta-voz da PN diz que a operação "Kianda" visa acabar com o sentimento de insegurança que se levantou seio dos pescadores, face a algumas ocorrências que surgiram ao nível das praias e da orla marítima.

"Nos últimos dias foram detidos cinco cidadãos, quatro estrangeiros e um nacional, por pesca ilegal na zona de pesca artesanal, e apreendidas 33 embarcações, por permanência ilegal no País e violação às normas marítimas", avançou.

O também o director-adjunto de comunicação institucional e imprensa da PN realçou que a operação "Kianda já permitiu que muitos pescadores retomassem as suas actividades no mar.

Alguns pescadores de Cacuaco, assim como da Ilha de Luanda, mostraram-se satisfeitos com o reforço do patrulhamento no mar por parte dos efectivos da Polícia Fiscal Aduaneira (PFA) e da Polícia de Guarda Fronteiras.

Em Cacuaco, os pescadores esperam que a "Kianda" não seja mais uma das muitas fracassadas operações.

"Que venha para ficar. Que não seja apenas mais um "show" da Polícia e depois tudo volta como era", disseram.

Na Ilha de Luanda, o ponto de vista não difere dos pescadores de Cacuaco. Pedro Dala espera que a operação "Kianda" venha de facto ajudar os pescadores e espera que não complique a vida de quem vive do mar.

Mateus Rodrigues garante que a operação "Kianda" será permanente e intensiva.

De realçar que há já dois anos que várias associações de pescadores reclamam dos elevados assaltos em alto mar por elementos fortemente armados.

Ao Novo Jornal, pescadores chegaram mesmo a dizer que desconfiavam das práticas usadas pelos assaltantes no mar e, desesperados, imaginaram que os meliantes pudessem ser indivíduos com ligações à Marinha de Guerra Angolana ou à Polícia Fiscal Aduaneira, uma hipótese descartada pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

No princípio do mês passado, a Cooperativa dos Jovens Empreendedores da Barra do Bengo relatou a morte a tiro de dois colegas em alto mar, um assunto que continua em investigação no SIC.