A Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) deteve esta segunda-feira, 10, no município de Luanda, três cidadãos, após a emissão de um mandado de detenção da Procuradoria-Geral da República (PGR), por burlarem um jovem de 32 anos que adquiriu 11 residências, sendo seis no Centralidade do Zango 0 e cinco no Mayé-Mayé, soube o Novo Jornal.

Os burladores chegaram a falsificar os documentos das 11 residências vendidas ilegalmente ao jovem de 32 anos, que apenas soube da fraude após conferir a documentação junto da Imogestin.

O Novo Jornal apurou que os burladores, apercebendo-se da condição financeira do jovem, que diz ser empreendedor, contactaram-no e fizeram-lhe a proposta do falso negócio no passado mês de Janeiro, no Bairro do Marçal, distrito urbano do Rangel.

Segundo a DIIP, as 11 residências que os burladores supostamente venderam estavam todas habitadas.

Ao Novo Jornal, a fonte da DIIP assegurou que os indivíduos convenceram o burlado que tinham influência junto da Imogestin e que faziam este tipo de negócio de forma segura.

O jovem chegou a transferir os mais de 36 milhões de kwanzas para diversas contas bancárias dos burladores.

Conta o DIIP que o lesado, após descobrir que foi aldrabado, no mês passado, fez uma participação à polícia, que despoletou uma acção de investigação que culminou na detenção dos três implicados.

A Direcção de Investigação de Ilícitos Penais confirmou ao Novo Jornal que os três indivíduos agora detidos têm passagem pela polícia por prática idêntica.