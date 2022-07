«Ao Novo Jornal, o responsável da direcção nacional de comunicação institucional e imprensa do SIC-Geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, disse que os suspeitos foram detidos pelos seus efectivos colocados na Direcção de Combate ao Crime Organizado (DCCO), um em flagrante e outros durante a investigação.

"Mediante acção investigativa, em torno de um processo-crime em curso, o SIC deteve três indivíduos, um em flagrante delito, na posse de uma arma de fogo do tipo pistola de marca Star, algemas e duas pastas de uso exclusivo da Polícia Nacional, e dois em sequência investigativa, por factos que configuram os crimes de associação criminosa, burlas e falsificação de documentos, uso ilegítimo de designação do uniforme do SIC", disse o oficial, salientando que a detenção dos suspeitos aconteceu devido a uma denúncia anónima.

"Importa referir que a detenção destes homens ocorreu em sede de um denúncia feita por uma cidadã, de 28 anos, que conheceu um dos suspeitos por via das redes sociais, onde este se fazia passar por efectivo do Serviço de Investigação Criminal, exibindo máscara com logótipo do SIC", informou.

O responsável salientou que o SIC-geral apurou que os dois indivíduos, um identificado por Jonce, também tido como promotor de festas, e os seus comparsas, um dos pertencente à Polícia Judiciária Militar (PJM) no Bengo faziam-se passar por efectivos do SIC.

"Eles (os detidos), com mandados forjados de buscas, revistas e apreensões introduziram-se em residências e estabelecimentos comerciais no Talatona e Viana e aproveitavam para extorquir os cidadãos, inclusive com detenções, usando algemas", descreveu.