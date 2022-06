Os efectivos da Polícia Nacional (PN) através do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) detiveram, no município de Cacuaco, em Luanda, cinco homens acusados pelo Ministério Público (MP) por triplo homicídio, incluindo do líder da brigada de segurança comunitária "Turma do Apito".

Os detidos, segundo o superintendente Nestor Goubel, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da PN, fazem parte de uma associação criminosa, composta por 10 elementos, estando cinco foragido das autoridades.

O responsável adiantou que os visados são responsáveis por uma série de crimes, entre homicídios, violação sexual, assaltos à mão armada, furto, roubo, associação criminosa e posse e uso de armas de fogo, nos municípios de Cacuaco e Viana, nos bairros do Zango e Paraíso.

"Fruto de um trabalho de sequência investigativa, motivado por várias denúncias, os implicados foram surpreendidos quando circulavam na via pública, no bairro da Boa Esperança, em Cacuaco, na posse de duas armas de fogo, uma metralhadora do tipo Kalashnikov com 16 munições, e uma pistola do tipo Teté", explicou Nestor Goubel.

O superintendente salientou que todos os assassinatos ocorreram ao longo deste ano. O primeiro ocorreu no bairro Paraíso por volta das 23:00. A vítima foi um cidadão que circulava a bordo de uma motorizada, que, entretanto, terá sido abordado e executado a tiro.

"Ainda no bairro do Paraíso, os elementos assassinaram um cidadão pertencente à brigada de vigilância comunitária, que também circulava a bordo de uma motorizada, que os mesmos levaram depois de terem matado o proprietário", explicou, salientando que o grupo deslocou-se ao município de Viana, distrito urbano do Zango, onde roubou uma motorizada e matou o seu proprietário que, na altura, fazia trabalho de moto-táxi.

"Diligências investigativas continuam para a detenção de outros integrantes do grupo. Os detidos serão conduzidos ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), onde já existem processos criminais ligados aos crimes", atestou.