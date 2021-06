Uma doença ainda não identificada está a matar crianças em elevado número no município de Cacuaco, Luanda, tendo as vítimas apresentado sintomas que se encaixam num conjunto alargado de doenças comuns na província.

Segundo noticiou a Lusa, as crianças padecerem, antes de falecerem, de febres altas, diarreias e vómitos, tendo perdido a vida 10 em cerca de duas semanas.

Luanda tem estado a sofrer as consequências de largos meses de nula ou deficiente recolha de lixo, sendo a mais grave o surgimento de diversos surtos diarreicos, tendo a ministra da Saúde, no passado dia 04, afastado a possibilidade de se tratar de cólera.

Sílvia Lutucuta avançou na ocasião aos jornalistas que a cidade está a observar um número significativo de infecções por rotavírus, que é ligeiramente menos severo que a cólera mas apresenta sintomas semelhantes e infecta seres humanos por vias semelhantes à do vibrião colérico.

No entanto, especificamente no que diz respeito às crianças que perderam a vida no município de Cacuaco, de acordo com os relatos dos técnicos de saúde aos coordenadores de bairro contactados pela Lusa, as opiniões convergem para se tratar de febre amarela.

Esses mesmos relatos apontam para postos médicos sempre cheios de crianças com sintomas comuns: febre alta, vómitos e diarreia.

Apesar de ainda não existir confirmação laboratorial, estes sintomas encaixam na possibilidade avançada pela ministra da Saúde, que apontou para a existência de infecção por rotavírus, embora o quadro sintomatológico seja em muitos aspectos semelhante ao da cólera e da febre amarela, doença que afectou largos milhares de pessoas, com um número elevado de mortes associadas à doença, em 2016 em Luanda.

O rotavírus afecta especialmente o aparelho digestivo, sendo os problemas gastrointestinais os mais salientes, com diarreias agudas associadas e entra no organismo humano através do contacto com água, objectos e alimentos contaminados.

A febre alta, vómitos, desidratação, tosse e mal-estar geral são os sintomas mais comuns, que podem ser combatidos com uma boa hidratação dos pacientes e prevenido com uma boa higiene das mãos e dos alimentos ou ainda através de uma vacina que é tomada em duas doses.