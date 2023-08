Dois delinquentes foram baleados mortalmente pelos efectivos da Polícia Nacional (PN) numa troca de tiros nas imediações da Base de Abastecimento das forças Armadas (BCA), no distrito do Palanca. A PN diz que o sucedido aconteceu depois de os homens fugirem, recusando dar qualquer informação aos agentes sobre a arma de fogo que se encontrava na sua posse.

O porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, informou que as mortes ocorreram na noite desta quinta-feira, na via pública, avenida Deolinda Rodrigues, bairro Kapolo-1.

Tudo começou na FTU, quando os efectivos da brigada-moto da Unidade de Reacção e Patrulhamento interpelaram os meliantes a bordo de uma motorizada de marca Apollo sem matrícula, circulando com uma arma de fogo do tipo AKM.

Quando a PN tentou aproximar-se, os indivíduos colocaram-se em fuga, recusando dar qualquer informação sobre o porte de uma arma e o uso de uma motorizada sem matrícula. Já nas imediações da BCA, os homens, depois de se aperceberem que estavam a ser perseguidos pela PN, iniciaram uma troca de tiros com os efectivos da polícia, tendo os oficiais atingido mortalmente os dois delinquentes, cujos dados pessoais estão ainda por identificar.

Os cadáveres foram removidos para uma unidade hospitalar de Luanda.