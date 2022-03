O primeiro homicídio ocorreu na madrugada de terça-feira,02, quando, Alfredo António Sivita, de 53 anos, inspector-chefe da Polícia Nacional, colocado no porto de Luanda, estava no interior da sua habitação com a família e viu a casa invadida pelos criminosos que entraram a disparar e alvejaram o homem com três tiros do peito, no bairro do Paraíso, município de Cacuaco.

Já o segundo caso, trata-se de Cândido Quinta Teresa, de 37, terceiro subchefe, colocado no Comando Municipal de Viana, esquadra do Zango 5000, que também foi assassinado no interior de sua residência com dois disparos de Kalashnikov da cabeça

"Os delinquentes escalaram a residência do subchefe e exigiram dinheiro e a arma de fogo do efectivo", conta uma fonte da corporação que ocorreu ao local do crime uma hora depois do homicídio.

Segundo relataram os familiares, o subchefe da polícia disse aos marginais que não tinha na sua posse nenhuma arma de fogo e efectuou uma transferência de dinheiro a partir do seu telemóvel através do aplicativo multicaixa express.

Após a realização da transferência, que, no limite, facilita a investigação do SIC, "os bandidos dispararam contra a cabeça do efectivo da Polícia Nacional que morreu no local".

O Novo Jornal sabe que os dois homicídios continuam com a autoria desconhecida e os "motivos dos crimes" ainda não são do domínio do SIC-Luanda, nem do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), que, entretanto, lançaram uma operação para localizar e capturar os criminosos envolvidos nestes homicídios.