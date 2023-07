Segundo o comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, 25 viaturas foram apreendidas e 320 condutores foram sancionados com multas por infrações ao Código de Estrada.

Conforme o porta-voz da polícia em Luanda, superintendente Nestor Goubel, mais de 18 milhões de kwanzas é o valor dos prejuízos dos danos causados pelos acidentes.

Mais de 90 automobilistas foram encaminhados esta segunda-feira, 10, para o Tribunal da Comarca de Luanda, para julgamento sumário, por condução em estado de embriaguez.

Preocupada com o aumento da sinistralidade rodoviária, a Associação ABC da Prevenção e Combate à Sinistralidade Rodoviária, a primeira e única associação no País, vai realizar uma mega campanha de sensibilização nas estradas da província de Luanda no sentido de mobilizar as pessoas a ter amor e cuidado pela vida.

"Queremos sensibilizar os condutores para haver santidade na condução e respeito aos sinais de trânsito. Porque se respeitarmos as regras do trânsito, vamos evitar acidentes", disse ao Novo Jornal o líder da associação ABC, Geraldo Wanga.

Segundo Geraldo Wanga, a negligência dos condutores no exercício da condução, associada ao mau estado técnico da viatura, são as causas da sinistralidade rodoviária em Angola e assegurou que os activistas da sua organização vão sensibilizar os condutores para respeitarem o artigo 30.º do Código de Estrada, que fala sobre a cedência de passagem nos cruzamentos e entroncamentos.