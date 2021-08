Previsão era de, até 2020, cada município ter um canil-gatil. Já em 2021, CACL justifica-se com falta de verbas para a execução de obras. Enquanto isso, Luanda continua a depender do único canil-gatil localizado no município de Cacuaco.

O projecto de construção de canis-gatis em toda Luanda poderá não sair tão cedo do papel devido à falta de verbas e de aprovação no Orçamento Geral do Estado (OGE), informa ao Novo Jornal uma fonte da Comissão Administrativa da Cidade de Luanda (CACL).

"Não podemos gastar dinheiro que não está inscrito. A construção de canis-gatis é um investimento como escolas e hospitais. Se não estiver inscrito no Orçamento Geral do Estado, não temos como fazer. Neste caso, não podemos correr riscos", explica.

A fonte admite, no entanto, temer que o espaço que seria para a construção do canil-gatil no município de Luanda venha a ser ocupado para outros projectos. O interlocutor reconhece que o ideal seria que cada município tivesse o seu próprio espaço para alojar animais abandonados.

Enquanto isso, a verba não é disponibilizada, e Luanda vai continuar a depender do único abrigo para cães e gatos, inaugurado depois da independência, localizado no município de Cacuaco, mais propriamente na comuna da Funda, onde, diariamente, são atendidos entre cinco e 10 animais na área da veterinária. É para lá onde são encaminhados os animais vadios recolhidos na via pública.

