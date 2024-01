Centenas de cidadãos afluíram de forma massiva aos portões do Centro de Emprego do Cazenga, localizado na administração municipal, após a Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda (ELISAL) ter feito um anúncio de emprego no Jornal de Angola onde apenas pedia um operador de grua.

Interpretando mal o anúncio feito pela ELISAL, que se destina exclusivamente à contratação de um operador de grua de grande porte, centenas de jovens dirigiram-se às instalações do centro de emprego, causando mesmo alguma apreensão no local.

Tudo começou logo nas primeiras horas desta segunda-feira, quando funcionários da administração municipal do Cazenga, ao dirigirem-se ao trabalho, depararam-se com um quadro não habitual, centenas de cidadãos defronte ao portão da administração.

Segundo relatos, a conversa de que o Centro de Emprego do Cazenga estaria a recrutar pessoal para a ELISAL espalhou-se pelo município, e, cada minuto que passava, o número de cidadãos aumentava de forma assustadora.

A situação chegou a criar constrangimento aos funcionários da administração do Cazenga, assim como aos do Centro de Emprego que não tinham informações concretas para passar aos cidadãos que afluíram de forma massiva aos portões da administração municipal.

Os ânimos chegaram a ficar exaltados entre os jovens que aguardavam com espectativa a recepção dos documentos, mas a presença da Polícia Nacional no local os inibiu de qualquer reacção.

Fontes do Novo Jornal junto da administração do Cazenga contaram que tudo ficou esclarecido quando a responsável da ELISAL e do Centro de Emprego, acompanhados da polícia, informaram a multidão que não existia qualquer processo de recrutamento.

Segundo informações recolhidas pelo Novo Jornal, esta segunda-feira, no Cazenga, alguns funcionários da ELISAL ao aperceberem-se de que a empresa precisava de contratar um operador de grua, passaram a informação para alguns familiares, vizinhos e amigos, e estes foram comunicar a outros, gerando uma corrente de informação incorrecta.

Nelson Pascoal, porta-voz da ELISAL, contou ao Novo Jornal que não existe qualquer processo de recrutamento na empresa e apelou às pessoas para ficarem atentas as possíveis burlas.

Já Armando António, director do Centro de Emprego do Cazenga, disse desconhecer a informação que fez com que houvesse enchentes à porta da administração municipal e sublinhou de novo ser falsa tal informação.

Em comunicado, a ELISAL informa que foi publicado no Jornal de Angola um anúncio para o recrutamento de apenas um operador de Groove (grua), cujo endereço para entrega de documentos constou do anúncio publicado e que não existe processo de recrutamento.

Conforme a ELISAL, caso necessite de recrutamento, a empresa vai recorrer aos meios de comunicação para anunciar as vagas e os respectivos requisitos.