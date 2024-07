Luanda: Fim-de-semana marcado por 19 acidentes de viação de que resultaram seis mortos e 19 feridos

As últimas 72 horas em Luanda ficaram marcadas por 19 acidentes de viação de que resultaram seis mortos e 19 feridos, resultado do "excesso de velocidade e da falta de precaução no exercício da condução".