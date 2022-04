Uma dependência do banco Finibanco foi assaltada, esta quinta-feira, no quilómetro 30, município de Viana, em Luanda, por quatro homens armados e encapuzados.

Os assaltantes, "com a colaboração do segurança da instituição", segundo a Polícia Nacional (PN), que chegou ao local do crime 30 minutos depois do ocorrido, ameaçaram funcionários do banco com duas armas de fogo, levaram mais de 20 milhões de Kwanzas, mas ninguém ficou ferido.

Concretizado o assalto, perto das 15:30 desta quinta-feira, os suspeitos deixaram a dependência bancária e entraram numa viatura roubada e usada para este acto ilícito, onde havia um outro homem à sua espera, e colocaram-se em fuga, avançou ao Novo Jornal o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel.

O responsável salientou que o segurança da instituição bancária está ligado ao grupo de assaltantes e também está a monte.

Na altura do assalto, no interior do banco estavam "três ou quatro clientes", mas ninguém ofereceu resistência.

O caso está sob a alçada do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Viana, que assumiu as investigações.