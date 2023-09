O Governo Provincial de Luanda (GPL) encerrou um total de 14 estabelecimentos comerciais que se encontravam em lugares impróprios e ilegais, na 5ª avenida, no município do Cazenga.

De acordo com as informações que foram divulgadas na página do GPL no Facebook, o acto de encerramento aconteceu na quarta-feira,20, no decorrer de uma actividade de fiscalização que o órgão realizou naquele município.

O gabinete de comunicação social do governo de Luanda assegura que a maior parte dos estabelecimentos que foram fechados são do tipo snack-bar e "rolotes".

O GPL explica ainda que estes espaços violam as normas de boa convivência por conta da poluição sonora, perturbando o silêncio e o bem-estar de alguns munícipes.

Na nota lê-se também que "os estabelecimentos foram encerrados devido aos constrangimentos que causavam nos passeios, condicionando a circulação de pessoas".