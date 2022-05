O suspeito foi detido no Mercado da Madeira, no bairro Gamek, distrito da Maianga, em Luanda, no quadro da "Operação Faísca II", quando comercializava o material roubado, segundo o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC-Geral, superintendente de investigação criminal, Manuel Halaiwa.

"Foi apanhado a comercializar o metro de cabo eléctrico a 5.900 Kwanzas. Com o negócio bem-sucedido, o acusado facturava mais de quatro milhões de Kwanzas", detalhou ao Novo Jornal o responsável do SIC.

O suspeito foi apresentado hoje, terça-feira, ao Magistrado do Ministério Público junto do SIC-Geral para o primeiro interrogatório, e vai aguardar o julgamento em prisão preventiva