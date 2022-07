Um homem, de 32 anos, detido esta segunda-feira pela Polícia Nacional (PN), vai aguardar o julgamento em prisão preventiva por suspeita de ter abusado sexualmente de três meninas, no distrito dos Ramiros, município de Belas, em Luanda.

A medida de coacção foi decretada esta terça-feira, 12, pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) Belas, soube o Novo Jornal de fonte do MP.

Os abusos ocorreram, segundo o Ministério Público, quando o suspeito se fazia passar por taxista na zona dos Ramiros, e o caso foi despoletado depois de o homem violar a última vítima, uma adolescente de 15 anos, na tarde de domingo,10.

"A detenção foi possível mediante uma denúncia feita pela última vítima na esquadra do Ramiros. Os efectivos das forças da ordem realizaram diligências, apuraram que o suspeito também estará envolvido em mais dois crimes de violação que se encontram em investigação", referiu, sublinhando que as duas primeiras vítimas são duas menores, uma de 11 e outra de 12 anos.