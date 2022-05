Luanda: Kudurista Betisaldo Francês morto à facada no bairro da Terra Nova

Alberto Filipe Domingos Manuel, de 19 anos, kudurista, conhecido no mundo artístico como Betisaldo Francês, membro do grupo "Kina Dance", foi assassinado com duas facadas no pescoço por um amigo. Excesso de álcool, drogas e a venda de um telemóvel terão sido o mote para a violenta discussão entre a vítima e um amigo.