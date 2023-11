Luanda: Mulher acusada de matar amiga no Mártires de Kifangondo para lhe ficar com os bens começou a ser julgada

A cidadã Ana Patrícia Queiroz, de 42 anos, e outros nove comparsas, envolvidos no assassinato de uma mulher de 57 anos que residia no bairro Mártires, melhor amiga daa acusada e madrinha do seu filho, começou a ser julgada pelo Tribunal de Comarca de Luanda, pelo crime de homicídio, agressão física e carbonização.