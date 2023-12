Luanda: Mulher que matou amiga no Mártires de Kifangondo para se apropriar dos seus bens condenada a 32 anos de prisão

O Tribunal de Comarca de Luanda (TCL) julgou e condenou esta terça-feira, 19, a 32 anos de prisão efectiva, a cidadã Ana Patrícia Queiroz, de 42 anos pelo crime de homicídio de uma mulher de 57 anos que residia no bairro Mártires, por sinal sua melhor amiga e madrinha do seu filho, para lhe ficar com os bens.