Luanda: Paragens estão um caos e muitos cidadãos não têm outra alternativa senão a de andarem a pé - Taxistas dizem que muitos não estão a trabalhar devido às condições das vias nesta época chuvosa

Desde as primeiras horas desta terça-feira, 12, que as paragens de táxi estão abarrotadas de cidadãos, na sua maioria estudantes e funcionários, ávidos por apanhar uma boleia para os seus destinos, mas há escassez de azuis e brancos. O motivo, segundo vários taxistas, são as chuvadas que deixam Luanda intransitável nesta época.