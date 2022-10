Entrou em vigor uma paz podre entre o MPLA e a UNITA, que se reflecte na dificuldade em ambos firmarem acordos parlamentares, na divulgação de notas de repúdio do Bureau Politico do MPLA, abandono do hemiciclo parlamentar e de processos de contencioso parlamentar junto do Tribunal Constitucional por parte do maior partido na oposição (UNITA). Depois da tensa e bastante disputada campanha eleitoral, da contagem e divulgação dos resultados eleitorais, do contencioso eleitoral e do combate mediático, esperava-se que o MPLA e a UNITA, após tomarem assento na Assembleia Nacional (AN), passassem para outro estágio de entendimento, cultura de compromisso e visão de Estado. A sessão parlamentar de 16 de Setembro veio revelar que uma paz podre entrava em vigor. Voltamos aos comunicados, notas de repúdio, processos no Tribunal Constitucional e possibilidade de a UNITA não ocupar a 3.ª e 4.ª vice-presidências da NA, nem os lugares de 2.º e 3.º secretários de mesa.