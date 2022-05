Neste período foram contabilizados 27 acidentes rodoviários que resultaram em sete mortos, 27 feridos e danos materiais avaliados em mais de cinco milhões de Kwanzas.

No que diz respeito à operação de controlo do consumo de álcool, "a Polícia Nacional deteve 21 condutores por crimes de condução em estado de embriaguez e corrupção activa, que serão presentes ao tribunal nas próximas horas desta segunda-feira".

Durante este período, a PN desenvolveu uma operação no âmbito do combate aos crimes violentos, em que foram detidos 135 cidadãos por suspeita de crimes de diversa natureza, entre os quais o roubo de diversas mercadorias, avaliadas em mais de 26 milhões de Kwanzas, no interior de um armazém na rua da Suave, município de Viana, em Luanda.

O roubo, de acordo com o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, "foi arquitectado por seis elementos pertencentes a uma associação criminosa quando fizeram a entrega de refeições aos seguranças, onde estava uma substância por se determinar, que provoca sonolência".

A corporação adiantou ainda que fruto de denúncia pública e um aturado trabalho de inteligência policial foram detidos sete cidadãos nacionais suspeitos de crimes sexuais a sete vitimas, entre as quais, quatro menores.

A direcção do Comando Provincial de Luanda apela aos cidadãos no sentido de prestarem particular atenção para as medidas de auto-protecção, "com realce para residências e superfícies comerciais, sobretudo no período nocturno ou final do expediente, assegurando-se sempre que as portas e janelas estão devidamente trancadas".

O serviço de emergência policial Terminal 113 registou 478 solicitações de intervenção policial.