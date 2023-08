Os indivíduos encontram-se foragidos desde quinta-feira, após assaltarem e tentarem tirar a vida do cidadão estrangeiro na via pública, segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel.

A vítima, de 38 anos, explicou ao Novo jornal que "estava a ir para casa após mais um dia de trabalho, estando já perto de casa, nos Combatentes".

"Notei que estava a ser seguido por três os homens a bordo de duas motorizadas. Depois de de ter entrado numa rua com pouca movimentação, os assaltantes armados interpelaram-me, introduziram-se no interior da viatura e agrediram-me brutalmente", explicou.

No decorrer da confusão, porque estava a resistir, os assaltantes tentaram amarrá-lo com uma corda, mas ele conseguiu sair do carro e os indivíduos colocaram-se em fuga com a viatura, com mais de um milhão de kwanzas e um Iphone-14, segundo a vítima.

O lesado, em declarações ao Novo Jornal, disse ainda que os homens pretendiam mesmo acabar com a sua vida, porque após ter entregado o dinheiro que tinha e o seu telemóvel, os assaltantes não se contentaram e continuaram a espancá-lo.

" Os homens tentaram amarrar os meus membros com uma corda, entreguei os valores que estavam comigo, mas mesmo assim espancaram-me até sagrar. Eles vieram mesmo para me matar, se eu não conseguisse sair do carro seria um homem morto, porque eles alegavam que me conhecem muito bem", acrescentou.

A PN esclarece que, após toda esta acção, os assaltantes abandonaram a viatura de marca Pejeiro no largo do mercado do São Paulo e apenas levaram o dinheiro e o telemóvel.

Com base no vídeo feito por uma câmara de segurança, que se encontra na via onde tudo aconteceu, a PN garante que vai localizar os acusados, no sentido de serem responsabilizados pelo crime.