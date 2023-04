O Orgão de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) da Polícia Nacional deteve esta quinta-feira,13, quatro cidadãos envolvidos em ocupação e venda ilegal de 22 residências nas centralidades da Vida Pacífica (Zango), Sequele e do "Mayé-Mayé" (Cacuaco), todas em Luanda, soube o Novo Jornal.

Segundo o órgão de investigação da Polícia Nacional, a detenção dos quatros implicados foi por via de um mandado de detenção da Procuradoria-Geral da República (PGR), após diligências investigativas da DIIP.

Ao Novo Jornal, o inspector-chefe Quintino Ferreira, porta-voz do DIIP, disse que os acusados, após ocuparem, vendiam as residências com documentos falsificados que atestavam serem os proprietários efectivos.

"Esta situação facilmente os levava a convencer as suas vítimas nestas centralidades", contou o porta-voz da DIIP.

Conforme o inspector-chefe Quintino Ferreira, os cidadãos foram detidos, todos na centralidade do Sequele, em Cacuaco.

O Novo Jornal apurou que os indivíduos comercializaram dois apartamentos na Vida Pacífica, quatro da centralidade do Sequele e 16 residências na urbanização "Mayé-Mayé", localizada em Cacuaco.

De recordar que em Fevereiro do ano passado, duas mulheres que se dedicavam à burla de apartamentos na centralidade da Vida Pacífica foram detidas pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), e acusadas de burlarem várias pessoas a quem pretendiam "vender" apartamentos naquela centralidade, em mais de 20 milhões Kz.