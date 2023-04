O crime ocorreu no distrito urbano das Ingombotas, quando o português pagou cerca de 14 milhões de kz para comprar diamantes que nunca viu porque os seus interlocutores escaparam com o dinheiro sem entregar as gemas acordadas.

De acordo com o director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, Superintende-Chefe Manuel Halaiwa, para além do tráfico de diamantes, "o grupo também se dedicava à falsificação de moedas estrangeiras".

Manuel Halaiwa conta que o Serviço de Investigação Criminal apercebeu-se da situação por intermédio de uma denúncia efectuada pelo português, que deu a conhecer às autoridades nacionais que foi burlado no município de Luanda.

O SIC deslocou-se até à zona do Baleizão e conseguiu capturar apenas os dois principais integrantes da associação criminosa, que já estão detidos e os demais membros encontram-se foragidos.

O oficial do SIC disse ainda que foram encontrados em posse dos indivíduos 18 diamantes em bruto, três cofres, contendo no seu interior um total de 2400.00 dólares-americanos.

O SIC garante que diligências vão continuar no sentido de localizar os outros elementos desta rede. Os indivíduos que foram detidos serão encaminhados para o Ministério Público.