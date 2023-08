Paralisação das campanhas de vacinação massiva, devido à conjuntura de crise que o País atravessa, é apontada como mote para a subida dos casos de raiva. Província de Luanda conta apenas com um canil-gatil, localizado no município de Cacuaco. GPL garante expandir, em breve, infra-estruturas para os demais municípios.

Nos últimos 15 meses, cinquenta e nove pessoas, entre crianças e adultos, morreram de raiva associada à mordedura animal, em Luanda. Os números, que fazem referência a um total de 6.160 casos registados de Janeiro de 2022 a Março de 2023, colocam Viana e Cacuaco, por serem os municípios mais populosos, com maior incidência do número de mordedura de cães, gatos e macacos, revelou, em exclusivo ao Novo Jornal, o director do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas.

Vladimir Catinda alerta que Luanda atravessa uma "fase difícil", originada pela interrupção das campanhas massivas de vacinação animal em face da nova conjuntura que o País atravessa. "Houve um atraso na aquisição das vacinas anti-rábicas, devido às divisas e às burocracias bancarias", reconhece.

Quanto à aquisição das vacinas, informa que o Governo Provincial de Luanda (GPL) não as compra, apenas tem a missão de preparar as condições logísticas para que as campanhas sejam um êxito. "A aquisição de vacinas é da responsabilidade do Ministério da Agricultura e do Instituto Nacional dos Serviços Veterinários", enfatiza.

