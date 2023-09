E o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) registou um aumento considerável nas ocorrências, saindo de 25 para 65, com destaque para 14 incêndios e quatro afogamentos.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), Nestor Goubel, o excesso de velocidade foi a principal causa dos acidentes que provocaram danos materiais avaliados em mais de 13 milhões de kwanzas.

No período em análise, realizaram-se 12 micro-operacões, que resultaram na detenção de 276 indivíduos, implicados nos crimes de homicídio, roubo e furto em residências e na via pública, explica a PN.

Durante as operações realizadas no último fim-de-semana, foram apreendidas 15 armas de fogo, sendo, 10 AKM e cinco do tipo pistola e vários aparelhos electrónicos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas 23 viaturas, duas motorizadas e 441 automobilistas ficaram sancionados com 218 multas por diversas infracções ao código de estrada.

Quanto as acções de prevenção a sinistralidade rodoviária, ficaram detidos 77automobilistas com idades compreendidas entre 26 e 52 anos, por condução em estado de embriaguez.