Sílvia Lutucuta afirmou que, mesmo sendo uma doença viral "altamente contagiosa com potencial epidémico", não há indicação de novos episódios até ao momento.

A gripe H1N1 é uma variante do vírus influenza classificada como tipo A. Em 2009, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de influenza A/H1N1. Conhecida inicialmente como gripe suína, a doença teve origem no México, em Março daquele ano, e foi considerada um problema de saúde global. O surto da gripe foi a primeira emergência de saúde pública do século XXI declarada como pandemia pela OMS. No Brasil, o vírus foi responsável pela morte de mais de 2.000 pessoas. Apesar disso, a ministra da Saúde referiu que na época só se registaram 12 casos em Angola.

O vírus é transmitido de pessoa para pessoa através de gotículas, quando fala ou quando tosse, à semelhança de outras gripes, frisou.

A ministra assegurou que as unidades hospitalares estão já a realizar uma formação dos técnicos, com vista a evitar mais infecções, tendo estas instituições de saúde levado a cabo o rastreio de pessoas, recorrendo ao teste RTPCR para o diagnóstico da gripe A.

As pessoas infectadas manifestam febres altas, cefaleia, dores de cabeça, dores musculares, dor de garganta, corrimento nasal, tosse, podendo complicar-se com pneumonia, insuficiência respiratória e falência de vários órgãos, tendo como período de incubação de três a 10 dias.

Considerou ser uma doença viral altamente contagiosa e com um potencial epidémico, que pode ter um impacto negativo nas economias, por aumentar o absentismo laboral e escolar, podendo em alguns casos evoluir para formas graves, em particular para os idosos, com cormobilidade ou imunodeficiência.

Sílvia Lutucuta deu a conhecer que o Ministério da Saúde activou o plano de contingência para a prevenção da gripe A, reforçando a vigilância epidemiológica e laboratorial de casos suspeitos de gripe nas unidades sanitárias sentinelas, para monitorar a evolução epidemiológica no país, bem com orientar resposta assertiva necessária para evitar a sua propagação.

Assim sendo, a ministra apela à calma da população, sendo recomendável que os casos suspeitos tomem algumas medidas para evitar a propagação da doença, como utilizar uma máscara facial em locais fechados se tiver sintomas, evitar estar em aglomerações, bem como muito próxima de pessoas com sintomas.

Recomendou ainda a lavagem das mãos com água e sabão com frequência ou usar o álcool em gel, não partilhar utensílios de uso pessoal e acorrer a unidade sanitária mais próxima se detectar qualquer sintoma da doença.

No que toca à vacinação, a ministra referiu que a mesma é desafiante, em função da sua baixa eficácia, facto que leva ao adágio. "Mais vale prevenir do que remediar", sublinhou.