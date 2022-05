O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou, esta terça-feira, 24, em Luanda, a detenção de seis assaltantes perigosos, suspeitos de roubo concorrido com triplo homicídio qualificado no distrito 11 de Novembro, município do Cazenga.

Entre os detidos, em prisão preventiva, estão duas mulheres, envolvidas em crimes de associação criminosa, roubo qualificado no interior de um armazém de açúcar, posse ilegal de armas de fogo, estando ainda cinco elementos do mesmo gangue de marginais foragidos das autoridades.

O Novo Jornal apurou no local que esta associação criminosa é reincidente e cadastrada pelo SIC-Geral por uma série de roubos qualificados nos municípios de Viana, bairros Patriota, Calemba II e Cazenga, em 2014.

Ao Novo Jornal, o director do departamento de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda, superintendente-chefe Fernando de Carvalho, disse que o crime foi arquitectado no início deste mês, quando os suspeitos encetaram contactos com um dos elementos do corpo de segurança do armazém, denominado "Angonabeira Café Ginga", no sentido deste fazer um levantamento sobre os pontos fracos da vigilância da empresa e da sua constituição.

"O grupo composto por oito elementos encapuzados e munidos de armas de fogo, Kalashnikov, a bordo de uma viatura de marca Suzuki, modelo, SWIFT, surpreendeu os cinco seguranças de serviço, disse, sublinhando que os assaltantes se apossaram das duas armas dos seguranças.

"Eles (os assaltantes), com o apoio de um camião estacionado no interior do armazém, roubaram 671 sacos de açúcar de 50 kg, um aparelho de ar condicionado, sete computadores portáteis e 12 telemóveis", descreveu, salientando, que dos quatro seguranças amarrados, três foram encontrados mortos e o outro foi encontrado em estado crítico e teve de ser levado para uma unidade hospitalar.

Fernando de Carvalho referiu que após um trabalho intenso de investigação realizado pelos operacionais do SIC-Cazenga foi possível localizar e deter seis dos 11 elementos desta associação criminosa.

"Durante as detenções dos implicados foram apreendidas duas armas de fogo, uma viatura, um aparelho de ar-condicionado e 90 sacos de açúcar", atestou.