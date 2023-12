Sete indivíduos perderam a vida na sequência de 15 acidentes rodoviários que deixaram 22 pessoas gravemente feridas, no último fim-de-semana em Luanda.

A direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) explica que os acidentes provocaram danos materiais avaliados em mais de três milhões de kwanzas, e aponta como principal motivo o excesso de velocidade.

Neste período foram realizadas 12 micro-operações, que resultaram na detenção de 103 pessoas indiciadas pelos crimes de homicídio, roubo e furto em residências e na via pública.

De acordo com a polícia, nestas operações foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo uma do tipo AKM e três do tipo pistola, diversos electrodomésticos. Foram ainda recuperadas uma viatura e uma motorizada.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas uma viatura, 18 motorizadas. Na mesma altura, 452 automobilistas foram sancionados com 318 multas por diversas infracções ao código de estrada.

Quanto às acções de prevenção da sinistralidade rodoviária, ficaram detidos 62 automobilistas por condução em estado de embriaguez.