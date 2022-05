O Serviço de Investigação Criminal (SIC) detectou e desmantelou uma rede criminosa de venda de cocaína e de prostituição, gerida por um casal de origem angolana, que se encontra em fuga. Foram entretanto detidos 14 suspeitos em flagrante, no município do Talatona, província de Luanda, informou esta esta terça-feira, 31, o SIC, que acrescentou que entre os detidos estão sete mulheres que eram forçadas a prostituir-se.

A operação foi encabeçada pela Direcção Central de Combate ao Crime Organizado (DCCCO), em coordenação com a Direcção Central de Combate ao Narcotráfico (DCCN) e a Polícia Nacional (PN), em cumprimento de um mandado de revista, busca e apreensão, no bairro Militar, rua da Logística.

Esta rede, segundo o director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, funcionava a partir de um prostíbulo, denominado "Pub-Club", cujos líderes estão identificados nos autos por "Clénio, o Cafetão Maior, e a sua companheira Natália, ambos em fuga".

As receitas, segundo Manuel Halaiwa, rondavam, por noite, "entre os 50 e os 100 mil Kwanzas por cada jovem".

Esta acção é, segundo o director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Geral, "resultado de um trabalho investigativo aturado que culminou com a detenção, em flagrante delito, de 14 cidadãos com idades compreendidas entre os 20 e os 28 anos de idade, sendo sete homens e sete mulheres".

De acordo com o responsável pela comunicação do SIC-Geral, foram apreendidas 20 doses de cocaína, 24 doses de crack, e 58 tacos de canábis sativa, vulgo liamba.

"Os cidadãos detidos serão presentes ao Ministério Público para os posteriores trâmites processuais enquanto diligências prosseguem para deter outros envolvidos", atestou.