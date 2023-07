O Serviço de Investigação Criminal em Luanda (SIC) deteve uma associação de criminosos que se dedicava a roubar viaturas em vários municípios da cidade capital para depois comercializar por pouco mais de 300 mil kwanzas. Para além dos homens que foram os responsáveis pelos assaltos em residências e na via pública, o grupo também era é composto por mecânicos e pintores, que tinham a missão de transformar os carros, para disfarçar a sua origem.

A informação foi avançada pelo porta-voz do SIC-Luanda, Fernando Carvalho, que contou que foram detidos 13 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre os 21 e os 44 anos, envolvidos no furto de 18 viaturas.

A quadrilha tinha como preferência viaturas de marca Toyota, modelo RAV 4, Corolla " Rabo de Pato" e Starlet "Bolinha".

Os automóveis, segundo o SIC, eram guardados em duas oficinas nos bairros Belo Monte (Cacuaco) e Vila Flor (Viana), onde eram alteradas a pintura, a matrícula e alguns acessórios.

Após este processo todo, os homens colocavam as viaturas à venda, sendo que as de marca Toyota RAV4 eram comercializadas a 600 mil kz e as de modelo Corolla custavam 300 mil kz.

Fruto das operações realizadas nestas oficinas foi possível apreender 18 viaturas, e os 13 homens detidos serão encaminhados para o juiz de garantia para serem responsabilizados criminalmente.