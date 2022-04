O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve dois indivíduos, de 26 e 30 anos, suspeitos da co-autoria de um roubo e homicídio qualificado com recurso a arma de fogo ocorrido em Setembro do ano passado, no município de Cacuaco, em Luanda.

O grupo de assaltantes, composto por três elementos, um deles foragido, estava a ser investigado desde a data dos factos pelos efectivos do SIC-Lunada por crimes de furto qualificado, roubo, assalto à mão armada em residência e na via pública, ofensas à integridade física e homicídio qualificado.

Na sequência da investigação, segundo Fernando de Carvalho, director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda, as autoridades deram cumprimento a três mandados de busca e captura.

Ao que o Novo Jornal apurou, a cidadã congolesa "foi assassinada com disparos de Kalashnikov, no interior da sua habitação durante um assalto, já o homicídio do cidadão angolano, ocorreu nessa mesma noite".

No mesmo período, de acordo com o superintendente-chefe, foram detidos mais 10 criminosos, entre os quais três estão envolvidos no roubo qualificado, em Dezembro do mesmo ano, no interior da Igreja Católica "Santa Madalena", "tendo resultado agressão física dos padres da mesma paróquia".

"No dia do assalto à igreja, os assaltantes escalaram o muro da igreja, arrombaram o portão principal e, quando encontraram um dos sacerdotes a dormir e sob ameaça de morte com recurso a arma de fogo, agrediram-no e roubaram uma viatura, computadores portáteis e 400 mil Kwanzas", descreveu Fernando de Carvalho.

Os 12 detidos em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Luanda, após serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial, foram conduzidos para cadeia da comarca de Viana, onde vão aguardar o julgamento.