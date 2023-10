O Serviço de Investigação Criminal (SIC-Luanda) deteve esta quarta-feira,18, em Viana, um técnico electrónico, de 37 anos, que, com um controlo remoto alterado, furtava diversos artigos no interior de viaturas topo de gama estacionadas em estabelecimentos comercias como os do Cidade da China, Belas Shopping, Candando e Supermercado Kero, soube o Novo Jornal junto do SIC.

Fernando Carvalho, porta-voz do SIC-Luanda, disse à imprensa que o cidadão foi detido, em flagrante, este mês, no interior da Cidade da China, em posse de um controlo remoto "comando", quando se preparava para mais um furto nas viaturas que se encontravam estacionadas naquela superfície comercial, de Viana.

Conta o SIC, que o mesmo agia sozinho e que adquiriu este "comando" multifunções, há três anos, na República da Namíbia, no valor de 10 dólares.

Segundo o porta-voz do SIC, este técnico electrónico mantinha o controlo de algumas viaturas, que tão logo os proprietários as estacionassem, este, posicionava-se em algum ângulo do parque de estacionamento e controlava os carros cujas portas eram electrónicas.

"Ele tinha como preferência carros das marcas, Toyota Prado, Hilux, Land Cruiser, Hyundai, Mitsubishi Pajero e Jetour", contou o porta-voz do SIC.

Conforme este oficial superior, o mesmo ficava atento aos movimentos dos proprietários ao trancarem as portas das viaturas e em uma acção rápida, ele destrancava.

"O proprietário ia embora pensando ter trancado a viatura. Feito Isso, o indivíduo fazia-se aos veículos e furtava todos os pertences ali encontrados, que depois de já ter uma quantidade de bens, deslocava-se à Namíbia, via fronteira, onde comercializava os bens furtados", explicou.

As investigações apontam que o mesmo é responsável por várias acções em diversos parques de estacionamento da capital.