Um cidadão de 34 anos, técnico de telefone do mercado dos congolenses, em Luanda, tentou extorquir 500 mil kwanzas a uma jovem de 22 anos, por sinal cliente, depois de encontrar imagens íntimas no telemóvel que a mesma lhe deixou para arranjar.

O técnico acabou detido pelo Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), após a jovem apresentar queixa da tentativa de extorsão de que fora vítima pelo indivíduo a quem entregou o telefone para consertar.

Segundo a polícia, tudo aconteceu quando a jovem de 22 anos levou o seu telemóvel estragado a este homem, no mercado dos Congolenses, local conhecido por ali concentrar dezenas de indivíduos que fazem este tipo de serviço.

O técnico, segundo o DIIP, além de reparar o telefone, vasculhou todos os aplicativos do aparelho, tendo encontrado algumas imagens comprometedoras da jovem e enviou para um computador pessoal.

Após a retirada das fotos, contou a Polícia Nacional ao Novo Jornal, o homem devolveu o telemóvel à dona e depois, com ajuda de mais um comparsa, começou a fazer-lhe ligações dizendo que estavam na posse de fotos íntimas dela num computador pessoal e que, se ela não fizesse uma transferência bancária no valor de 500 mil kz, as imagens seriam divulgadas nas redes sociais.

O homem não parou por aí, segundo a polícia, e, para ser mais convincente, disse a jovem que tem um amigo no Canadá que supostamente é hacker e que se ela não transferir os valores, o indivíduo iria invadir a sua conta no Facebook.

Depois destes transtornos, a jovem fez uma denúncia à Policia Nacional, que se deslocou até ao mercado e prendeu o técnico de 34 anos.

A PN garante que diligências vão continuar no sentido de se localizar os demais indivíduos envolvidos neste caso.