Angola é um País com gente muito criativa e com potencial para produzir enredos dignos de ter um lugar em Hollywood. Agora que o actor Harrison Ford, de 80 anos, acaba de lançar o seu último filme da saga Indiana Jones, há por cá gente inspirada no primeiro filme da saga "Salteadores da Arca Perdida", de 1981, gente capaz de desafiar todo o engenho e arte da dupla de realizadores Steven Spielberg e George Lucas, para criar uma versão "Made in Angola" a que ouso chamar de "salteadores das ossadas perdidas". Um desnecessário espectáculo mediático com chamadas jornalísticas como: "momento histórico feito com o entusiasmo que caracteriza os filhos de Angola" e com uma afirmação surpreendente de um dos médicos-legistas quando diz: "A brutalidade das execuções afastam qualquer hipótese de localização das vítimas". Se de antemão os especialistas sabiam disso, por que razão tamanha operação logística e mediática naquele dia e daquela forma? Qual a necessidade de agir como "salteadores das ossadas perdidas"? Será apenas pura encenação inspirada em Indiana Jones?