A interdição apanhou de surpresa muitos automobilistas que seguiam pelo trajecto Aeroporto/Benfica e o trânsito ficou congestionado em função de inexistência de alternativas, tendo a via da Samba ficado rapidamente saturada.

Em comunicado, o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, salienta que, em decorrência das chuvas que se abateram sobre Luanda, existe o risco de desabamento do asfalto na estrada 21 de Janeiro, sentido Aeroporto/Benfica, podendo ceder parte da via devido a um processo erosivo na base do troço.

Para o efeito, a via no sentido Aeroporto/Benfica, no perímetro entre a Maxi e a Loja "Seaside", foi interdita para se dar início às intervenções preliminares para eliminar ou prevenir os riscos que os automobilistas enfrentam.

O Novo Jornal soube através do departamento de trânsito do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional que na tarde de quarta-feira, 26, serão aberta duas faixas de rodagem para quem vai para o Benfica, só que no sentido descendente Benfica/Aeroporto.

Na quinta-feira, isto em hora de ponta, concretamente no período da manhã, o sentido será inverso, ou seja, serão abertas duas faixas para quem sair do Benfica/Aeroporto.

Segundo o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, os trabalhos de reabilitação da via vão durar nove dias. A via da Samba é a principal via alternativa para aos automobilistas.

Essa manhã, em função da interdição de uma parta da Avenida 21 de Janeiro, a estradas da Samba e da Avenida Pedro de Castro Van-Dunem Loy, registou um enorme engarrafamento.