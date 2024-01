Luanda: Viatura desgovernada atropela 11 pessoas na zona do São Paulo - entre os feridos estão duas crianças - PN diz que não houve mortes

Na zona do mercado do São Paulo, em Luanda, uma viatura que seguia no sentido São Paulo/Luanda perdeu os travões e atropelou 11 pessoas que se encontravam na fila do autocarro, ficando estas gravemente feridas.