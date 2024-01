Lunda-Norte: Autoridades detiveram mais de 500 cidadãos da RDC por entrada ilegal no País

As Forças de Defesa e Segurança na Lunda-Norte detiveram mais de 500 cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) por entrada ilegal no território nacional e com eles foram ainda apreendidos 2,6 mil dólares norte-americanos bem como 37 diamantes em bruto.