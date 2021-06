Este caso suscitou enorme polémica no município do Chitato, bairro Caxinde, ao ponto de a corporação explicar a ocorrência publicamente, para sossegar a população, garantindo que a autora do crime já se encontrava detida.

De acordo com o inspector-chefe Rodrigo Zeca, porta-voz da delegação do Ministério do Interior na província da Lunda Norte, o episódio ocorreu esta semana no interior da residência da suposta curandeira, no bairro Caxinde.

"Após os progenitores da menor se deslocarem à procura de tratamento tradicional para a filha, que, supostamente, padecia de uma doença, chegaram à residência da suspeita, e, segundo o pai da menor, a menina foi submetida a banhos de água quente, que lhe provocaram queimaduras graves e a morte imediata", disse o oficial ao Novo Jornal.

Rodrigo Zeca referiu que a situação causou bastante polémica na zona e o pai da menor foi quem efectuou a denúncia às autoridades, descrevendo o sofrimento da filha quando lhe foi jogada água a escaldar no corpo.

"Após a denúncia, os efectivos da Polícia Nacional, destacados no Comando Municipal do Chitato, detiveram a suposta curandeira, acusada de homicídio voluntário, por supostamente ter queimado com água quente uma menor de 13 anos durante tratamento tradicional", afirmou, sublinhando que o pai da criança accionou as forças da ordem, que se deslocaram ao local e procederam à detenção da suspeita.