Lunda-Norte: Escassez de juízes para despachar os processos dos reclusos na cadeia de Cacanda provoca sobrelotação

A cadeia de Cacanda, na província da Lunda-Norte, com uma capacidade de albergar 480 reclusos, encontra-se superlotada com um total de 631 prisioneiros, sendo a maior parte em prisão preventiva com processo que ainda não foram despachados por escassez de juízes.