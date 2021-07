Um homem de 27 anos foi assassinado esta segunda-feira, ao início da tarde, no bairro Satxindongo, município do Chitato, província da Lunda-Norte, por causa de 5 mil Kwanzas, no interior de uma residência. Os homicidas confessos foram detidos três horas depois do crime.

Ao Novo Jornal, o inspector-chefe José Cayanda, porta-voz do comando municipal do Chitato da Polícia Nacional (PN), disse que a vítima foi espancada e assassinada com um objecto contundente (ferro), após ter ido cobrar 5 mil Kwanzas que um dos acusados lhe devia.

"Ontem, por volta das 11:00, no bairro Satxindongo, município do Chitato, a vítima dirigiu-se à residência de um dos suspeitos do crime, com o intuito de cobrar 5 mil Kwanzas, resultante de uma dívida antes contraída por um dos acusados. No local, o devedor não se mostrou disponível para liquidar a quantia, facto que terá dado origem a um desentendimento. Os dois detidos entraram em agressão contra a vítima com golpes sucessivos na região craniana, causando-lhe a morte imediata", disse o porta-voz em declarações ao Novo jornal.

José Cayanda referiu que as detenções ocorreram após a denúncia de um dos moradores.

"Foi possível efectuar a remoção do cadáver e realizar diligências que culminaram na detenção dos suspeitos três horas depois do crime", afirmou, sublinhando que os detidos serão presentes nesta quarta-feira, 07, ao magistrado do Ministério Público junto do Serviço de Investigação Criminal da Lunda Norte, para conhecerem as eventuais medidas de coacção.