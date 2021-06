O soldado foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) neste domingo,29, indiciado pelo homicídio de um rapaz de 14 anos, por disparo com uma arma de fogo, do tipo AKM-47, na via publica e em plena luz do dia.

O efectivo das Forças Armadas Angolana (FAA) presente a primeiro interrogatório judicial, na manhã desta quarta-feira,02, ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Lunda Norte, aplicou-lhe a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.

Ao Novo Jornal, o director da delegação do Ministério do Interior na Lunda Norte, inspector-chefe Rodrigues Zeca, explicou que o crime ocorreu na vila de Cafunfo e o suspeito foi encaminhado e ouvido no município do Cuango.

"O homem foi enviado para o município do Cuango, onde foi ouvido pelo Ministério Público devido ao crime de que está a ser acusado", disse, sublinhando que as investigações estão em curso para apurar as razões que levaram o militar a efectuar dois disparos, "que atingiram o menor, que foi imediatamente socorrido para o hospital local, onde acabou por falecer minutos depois devido aos ferimentos graves".

De recordar que casos como este, já ocorreram em diversas províncias, sobretudo, em Luanda e nas lundas, Norte e sul. O Novo Jornal sabe que dos casos desta natureza ainda nenhum foi a julgamento para que pudesse ser esclarecido ou ver o autor condenado pelo crime praticado.