A Polícia Nacional na Lunda-Norte deteve, esta segunda-feira, no bairro Bala-Bala, dois cidadãos nacionais de 47 e 58 anos por posse ilegal de 12 pedras do diamante.

De acordo com a Polícia Nacional, a detenção ocorreu no bairro Bala-Bala, mediante denúncias anónimas que davam conta da actuação dos envolvidos e foi possível capturá-los com as 12 pedras de diamantes.

Os implicados já se encontram sob custódia do Ministério Público, para os procedimentos legais.

A Lunda Norte, a par da Lunda Sul, é a província com maior produção diamantífera em Angola e onde as autoridades mais actuam no combate ao garimpo ilegal.